بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل "عثمان طه" و"أمير بن أحمد قروي"

هنّأهما بالمكرمة الملكية تتويجًا لجهودهما في خدمة كتاب الله

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، اليوم الأربعاء، خطاط المصحف الشريف، الدكتور عثمان طه، والباحث في قسم الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد، الدكتور أمير بن أحمد قروي.

وفي مستهلّ اللقاء، قدّم الشيخ الدكتور "عبد اللطيف" التهنئة بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمنحهما الجنسية السعودية، راجياً من الله أن تكون عوناً لهما على خدمة الدين والمليك والوطن.

وقال: إن الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين يوليان العلماء والمثقفين عناية كبرى، ومنح الجنسية ما هو إلا امتداد للعناية والرعاية بالعلم والعلماء، ومن قدموا خدمات جليلة لخدمة كتابه العزيز، وهذا شرف وأنتم تستحقونه.

من جانبه، وصف الدكتور عثمان طه، التكريم من القيادة الرشيدة بمنحه الجنسية السعودية بالشرف والوسام الذي لا يملك معه سوى تقديم خالص الدعاء والثناء للقيادة الرشيدة في هذا البلد الذي يعد الانتماء له والولاء هو من القربات.

وقدّم شكره للوزير "آل الشيخ" على دعمه المستمر ومتابعته وتكريمه له ولكل من يعمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والذي يتشرف ويعتز بالعمل به تحت رعايته، خدمة لكتاب الله الكريم.

من ناحيته، قدّم الدكتور أمير بن أحمد قروي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على تكريمه وتشريفه بالجنسية السعودية، سائلاً الله -عز وجل- أن يُجزل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كل خير على عنايتهما ورعايتهما وجميل صنعهما، كما سأل الله التوفيقَ للقيام بالأمانة والمسئولية تجاه أعظم وأقدس بلاد الدنيا.

كما شكر المكرّمان وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على استقبالهم، والجهود التي يبذلها في خدمة المجمع ومنسوبيه، وتقديم كل الدعم والرعاية كي يقوموا بدورهم لخدمة القرآن الكريم، مؤكدين أن التطور الكبير الذي يشهده المجمع، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة والمتابعة الدؤوبة من الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

وفي ختام اللقاء، قدم الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، درع الوزارة للدكتور عثمان طه والدكتور أمير بن أحمد قروي نظير الجهود المميزة التي قدماه بالمجمع، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.