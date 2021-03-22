"الحصيني" يتوقَّع رياحًا قوية وموجات غبار بهذه المناطق غدًا الثلاثاء

قال: مَن لديه أغنام فليضعها في الشبك.. وثبِّتوا غرف النوم والخيام

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، حدوث نشاط للرياح غدًا الثلاثاء، شبه قوية إلى قوية، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وشمالي المدينة وحائل، وعلى الساحل الشمالي من البحر الأحمر، مع موجات غبار من خفيفة إلى متوسطة، إلا أن يصرفها الله.

وتفصيلاً، قال "الحصيني": "مَن لديه أغنام في المناطق المذكورة فليضعها في الشبك، ومن لديه غرف نوم وخيام فليثبِّتها".