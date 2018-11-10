مصرع خمسة قادة ميدانيين بارزين في صفوف الحوثيين بالبيضاء اليمنية

محافظ صعدة يعلن استعادة ٥٠٪ من مناطق المحافظة

لقي قادة ميدانيون بارزون في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر ميداني إن المواجهات التي شهدتها جبهة الملاجم أمس الجمعة أسفرت عن مصرع 21 عنصرًا من المليشيا، بينهم خمسة قادة، إضافة إلى أَسْر آخرين.

وبحسب موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني، فإن من بين قتلى المليشيا مشرف ما تسمى العمليات الخاصة للمليشيا في البيضاء، ومشرف محور ناطع، ومشرف المليشيا في قيفة، وقائد مربع جبل دير الاستراتيجي، ومشرف الهندسة في ناطع.

فيما أعلن محافظ صعدة اليمنية، اللواء هادي طرشان الوائلي، تحرير ما نسبته 50 ٪ من المساحة الجغرافية لمحافظة صعدة من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار المحافظ الوائلي في مؤتمر صحفي بمأرب إلى أن الجيش اليمني يعمل حاليًا على تطهير المناطق المحررة من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بشكل واسع وعشوائي.

وقال إن صعدة تتهيأ لإعادة الإعمار التي ستنطلق من المناطق التي تم تحريرها من مليشيات الحوثي الانقلابية بدعم من التحالف العربي. موضحًا أن الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية تمثل أكبر عائق أمام عودة الأهالي إلى قراهم بعد تحريرها، وتؤخِّر تقدم الجيش.

وأكد محافظ صعدة أن حزب الله اللبناني الإرهابي والحرس الثوري الإيراني أرسلا خبراء للمليشيات الحوثية الانقلابية لتدريبها على صناعة الألغام بأساليب تحاكي البيئة اليمنية، وبتقنية لا تمتلكها المليشيات.