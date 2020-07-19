"تركي بن طلال" يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

ناقش مشروع المدينة الطبية وخطة التشغيل الجزئي للمستشفى الجامعي في أغسطس:

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله-، بشأن استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير، تابع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، سير العمل لتنفيذ مشروعات الخدمات الصحية بالمنطقة مع فريق وزارة الصحة للمشروعات والخدمات العلاجية، وبحضور عددٍ من مسؤولي المنطقة.



وناقش رئيس هيئة تطوير منطقة عسير خلال الاجتماع مراحل خطة تنفيذ مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية بسعة 1024 سريرًا، والمتوقع تشغيلها مطلع أغسطس 2025م حيث تم إنهاء مراحل متقدمة من التصميم.



واستعرض الأمير تركي بن طلال المخطط العام للمشروع، والطرق المؤدية للمدينة التي صُمّمت بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، كما ناقش مقترحات توزيع المراكز التخصصية لعلاج الأورام، والقلب، والعيون، والعلوم العصبية، والتخصصات العامة، إضافة إلى التأهيل.



واطلع الأمير تركي بن طلال على التصميم التفصيلي للمشروع الذي ركزت فكرته التصميمية على توفير أحدث طراز معماري لراحة ورفاهية المرضى وعائلاتهم، لتكون المدينة الطبية نقطة جذب لقاصدي العلاج من جميع أنحاء المملكة، بما توفره من تخصصات دقيقة وخدمة متميزة، ونقاط لبيع الهدايا والمقاهي والمطاعم، وإعداد التصميم ومواصفات التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من وزارة الصحة والـFGI والـJCI والـISO وغيرها، مع تجهيز المشروع بأحدث الأنظمة الإلكترونية المتطورة لتعمل على تعزيز تجربة المرضى، ولضمان كفاءة التشغيل في بيئة عمل جاذبة، تهدف إلى توظيف الكفاءات المتميزة السعودية والعالمية التي تلبي متطلبات التشغيل وفق أعلى المعايير العالمية.



إلى ذلك استعرض رئيس هيئة تطوير منطقة عسير خلال الاجتماع سير العمل في المستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك خالد بأبها، والمحدد التشغيل الجزئي له في العاشر من أغسطس المقبل بسعة 100 سرير دعمًا للخدمات العلاجية التي تتطلبها المرحلة الحالية لجائحة كورونا.



كما تابع المشروعات المنجزة لوزارة الصحة حيث تم تنفيذ مختبرات كوفيد19 خلال شهر واحد لإنجاز خمسة آلاف عينة يوميًا، وتطوير قسم عناية الأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال ليصل عدد الأسرة إلى 24 سرير عناية أطفال، إضافة إلى مراحل أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية لمستشفى سبت العلايا بسعة 100 سرير تنتهي في الربع الثالث من العام الحالي.



واطلّع الأمير تركي بن طلال على نسب الإنجاز لعدد من المشروعات الطبية الجديدة والمتعثرة في المنطقة حيث تابع آلية إنجازها، ومنها مشروع تطوير عناية الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بأبها الذي بلغت نسبة إنجازه 95 %، ومشروع مستشفى سبت العلايا، والذي بلغت نسبة إنجازه 100 %، ومشروع مستشفى ظهران الجنوب بسعة 200 سرير، والذي بلغت نسبة الإنجاز منه 60 %، فيما تابع أمير منطقة عسير سير العمل في 231 مركزًا صحيًا بالمنطقة تم انتهاء العمل في 66 % منها.



وخلصت نتائج الاجتماع إلى أهمية متابعة خطة سير مشروع المدينة الطبية، والتشديد على توافق المشروع مع التوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وآمال وتطلعات أهالي المنطقة، وشددت على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى الجامعي لتشغيله بتاريخ 10 أغسطس المقبل مع توفير القوى العاملة، إضافة إلى متابعة نسب الإنجاز في كل مشروع طبي.



حضر الاجتماع فريق وزارة الصحة المكّون من وكيل وزارة الصحة للإمداد والمشاريع المهندس عصام الجبير، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس فهد الربيعان، والمهندس صالح الشلهوب، والدكتور سلمان العرفج، إضافة إلى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ومدير المدينة الجامعية الدكتور فؤاد عباق، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي، وعدد من منسوبي الهيئة وجامعة الملك خالد.