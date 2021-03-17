بعد عام من إغلاقه.. "سقيا زمزم" يُعاود الافتتاح قبيل رمضان

مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أظهرت لوحة إرشادية تم التقاطها حديثاً من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قرب افتتاح المشروع؛ بعد أن أُغلق قبل نحو عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب اللوحة الإعلانية؛ تضمنت التعليمات المزمع تطبيقها عند فتح أبواب المشروع أمام الزوار؛ التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند الدخول وترك مسافة آمنة وفقاً لعلامات الانتظار المحددة.

كما تضمنت التعليمات؛ الدفع من خلال بطاقة "مدى" فقط، والالتزام بالدخول والخروج من البوابات المخصصة، ومغادرة المشروع عند استلام العبوات.

وحدد المشروع الطاقة الاستيعابية وفقاً للإجراءات الاحترازية بـ 60 عميلاً كحد أقصى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة؛ يستعد لفتح أبوابه في القريب العاجل قبل دخول شهر رمضان المبارك وفق الخطط والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

وكان المشروع، عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، قد أتاح عبوات زمزم عبر مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة.