عائلة "السويلمي" تحتفي بزواج "خالد" و"محمد"

احتفلت عائلة عوض دغيّم السويلمي -رحمه الله- بزواج ابنيهما "خالد" و"محمد"، بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر.
جاء ذلك، وسط حضور وجهاء وأعيان الحدود الشمالية وأقارب وأصدقاء العريسين.
والعريس "خالد" محرر "سبق" بعرعر سابقًا. وتتمنى الصحيفة للعريسين التوفيق والوئام.
بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر
احتفلت عائلة عوض دغيّم السويلمي -رحمه الله- بزواج ابنيهما "خالد" و"محمد"، بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر.
جاء ذلك، وسط حضور وجهاء وأعيان الحدود الشمالية وأقارب وأصدقاء العريسين.
والعريس "خالد" محرر "سبق" بعرعر سابقًا. وتتمنى الصحيفة للعريسين التوفيق والوئام.