بعدما حصلت على المال لعلاجها .. شاهد فتاة تتلقى خبر موت أمها على الهواء

لحظة مفجعة .. تفوقت في برنامج مواهب إندونيسي وأرادت أن تخبرها

عاشت إحدى المتسابقات في برنامج لمواهب الغناء في إندونيسيا لحظة مفجعة بعد أن اتصلت بأمها المريضة مباشرة على الهواء كي تخبرها بأنها تفوقت على بقية المتسابقين وتأهلت إلى الجولة التالية، لكنها تلقت خبر وفاتها بشكل صادم.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الفتاة "جنة"، 14 عاماً، قد قررت الظهور في برنامج المواهب الإندونيسي "ليغا دانغدوت"، على أمل الحصول على الجائزة النقدية البالغة نحو 37 ألف دولار، وذلك بهدف دفع تكاليف علاج والدتها التي عانت مرض السكري ومضاعفاته على مدى سنوات طويلة.

وأبهر أداء "جنة"؛ لجنة الحكّام وتأهلت إلى الجولة التالية من المسابقة، وتحقّق أملها في الحصول على مبلغ من المال حتى لو لم تحقق المركز الأول في التصفية النهائية.

وفي لحظة تصعيدها للنهائيات قرّرت المغنية الشابة، أن تتصل بأمها لتزف لها الأخبار السارة، لكن فرحتها لم تكتمل بعدما أخبرها خالها "باك موس"؛ بأن أمها فارقت الحياة قبل دقائق من الاتصال، وقال خال الفتاة عبر الهاتف: "جنة؛ قالت والدتك إنه يجب أن تكوني قوية لأنك سيتعيّن عليك رعاية أسرتك الآن".

وانفجرت "جنة"؛ في البكاء فور سماع الخبر، وبكى كل مَن في الاستوديو، وتجمّع الحكام على المسرح حول الفتاة المفجوعة لمواساتها على الفور.

وتمّت مشاركة مقطع للمكالمة الهاتفية المدمّرة على موقع "تويتر" من قِبل المطرب الإندونيسي قمر الزمان؛ وشُوهد أكثر من 250 ألف مرة.

وبرنامج المواهب "ليغا دانغدوت" يعد مسابقة لاكتشاف أفضل مطربي "دانغدوت" في إندونيسيا، وهو شكلٌ من أشكال الموسيقى الشعبية التي تمزج بين الأساليب الهندية والعربية والماليزية.