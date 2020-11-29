متحدث الصحة: انخفاض حالات انتشار كورونا في المدينة المنورة

آلية جديدة للإعلان عن الإصابات بالفيروس من خلال الخريطة الأسبوعية

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أنه سيكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس ⁧‫#كورونا‬⁩ كوفيد ١٩ في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، وأضاف أنه كان هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع بحمد الله، وذلك بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه بمشيئة الله ثم بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، وأن علينا التقيد بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، وأوضح د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 217 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (357128) حالة، من بينها (4835) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (674) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (346409) حالات، بإضافة (386) حالة تعافٍ جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5884) حالة، بإضافة (14) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (9576718) فحصًا مخبريًا دقيقًا، وذلك بإضافة (34616) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد على أنه من المهم الذهاب إلى عيادات تطمن في حال الشعور بأي أعراض وخاصة الأعراض التنفسية حتى وإن لم تظهر نتيجة الفحص.

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن من أهم الاشتراطات الصحية "ارتداء الكمامات، وغسل اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، وترك المسافات الآمنة، وتهوية الأماكن بشكل جيد"

وأضاف أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5260242 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1614146 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 22113480 عبر مركز 937.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.