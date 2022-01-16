في المؤتمر الصحفي اليوم.. "العبد العالي": إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر

شدد على وجود المأمونية والفعالية والسلامة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، إتاحة الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر، ولن تُتاح أي جرعات، وقال: "ويُحثّ على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة."