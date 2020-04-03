"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تمتد للرياض والشرقية

مصحوبة برياح نشطة.. تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

17

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 09:13 AM

مصحوبة برياح نشطة.. تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تمتد للرياض والشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 7,392

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020