خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "التجارة" تستعرض التزام الأسواق والمحلات بـ"توكلنا"

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



وبدوره، يستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عن طريق تطبيق "توكلنا".



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".