"ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة

بيّن أنها تستغل الوضع في العراق وتتدخل في سوريا واليمن

‬ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "الأعمال الخبيثة لإيران تتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة، كما أنها تتدخل في سوريا واليمن".

وبين "ماكينزي" أن الوجود الأمريكي في المنطقة يشكل رادعاً لإيران، وأن بلاده تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار إلى أنه من مصلحة أمريكا العليا في اليمن، القدرة على القيام بمهمات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.