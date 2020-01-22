بعد اختفائه في ظروف غامضة.. العثور على "القحطاني" مفقود أبها

شقيقه: صحته جيدة ولله الحمد.. سُرِق جواله ولم يتمكن من التواصل

عُثِر اليوم بمدينة أبها على المفقود يحيى سعيد مداوي القحطاني (25 عاماً)؛ بعد أن فُقِد قبل أيام عدة، وانقطع التواصل معه، ولم يذهب إلى عمله بأبها.

وأكد المواطن منعر القحطاني أنه وبحمد لله عُثِر اليوم على شقيقه "يحيى" بأبها وهو بصحة جيدة، مقدماً شكره للجهات المعنية، وكل من شارك في البحث عن شقيقه، مبيناً حين السؤال عن تغيبه أفاد أن هاتفه تعرض للسرقة.

وكان المفقود "يحيى" تغيَّب عن عمله بأبها، ولم يتواصل مع ذويه بتهامة قحطان، وكان آخر تواصل بينه وبين والدته ليلة الجمعة الماضية، وبعدها بأيام حاول ذووه الاتصال به، ولم يتمكنوا من ذلك؛ وهو ما دفعهم إلى المجيء إلى أبها، والذهاب لمقر سكنه ولم يجدوه، وذهبوا بعدها للسؤال بمقر عمله، وفوجئوا بأنه أيضاً لم يحضر منذ 3 أيام، ليعثر عليه اليوم في شقته وهو بصحة جيدة.