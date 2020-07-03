اليابان تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 19229 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 977 حالة وفاة.