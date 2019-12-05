شاهد.. "حريق الفجر" يوقف خدمات البنك العربي بالقنفذة اليوم

فيما لا يزال الأمن يحيط بالموقع والتحقيق جارٍ لكشف الأسباب

اندلع حريق في مبنى البنك العربي بمحافظة القنفذة؛ وذلك في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس؛ حيث تمكنت فِرَق الدفاع المدني من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات في الأرواح.

هذا وقد تمكنت قوات الدفاع المدني بالمحافظة، من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى البنك، ومنعته من الاستمرار في كامل المبنى بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات.

وذكرت مصادر أن "فِرَق الدفاع المدني بالمحافظة بذلت جهودها للسيطرة وإخماد النيران داخل مبنى البنك العربي بالقنفذة؛ فيما لحقت بالمبنى بعض التلفيات".

وأشارت إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية؛ نظرًا لاندلاع الحريق في ساعات مبكرة وقبيل دوام موظفي البنك وعملائه؛ مضيفة أن البنك لم يتمكن من تقديم خدماته لعملائه اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية المعنية لا تزال تحيط بالموقع، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق.