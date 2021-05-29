الكويت تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالسعودية

قالت: الإصرار عليها وتصاعد وتيرتها يؤكدان خطورتها والحاجة الماسة لتحرُّك دولي سريع وحاسم لردعها

دانت دولة الكويت بشدة استمرار محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها الطائرة المسيَّرة التي استهدفت مدينة خميس مشيط، إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية والإصرار عليها، وتصاعد وتيرتها، بما تشكله من تهديد لأمن السعودية واستقرار المنطقة، وتحدٍّ للمجتمع الدولي، وتقويض لجهوده الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، تؤكد خطورتها، والحاجة الماسة إلى تحرك دولي سريع وحاسم لردعها.



واختتمت بيانها بالتشديد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.