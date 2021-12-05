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حثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف أعمالها العدوانية

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة بطائرات مسيرة

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دانت الإمارات بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة بطائرات بدون طيار مسيرة، اعترضتها ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.



وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.