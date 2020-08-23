أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998

سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".

الفلبين فيروس كورونا الجديد

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 04:46 PM

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.998

أقل حصيلة في 4 أسابيع.. "كورونا" يصيب 2.378 شخصاً جديداً في الفلبين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 651

سجلت الفلبين اليوم (الأحد)، 2.378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189.601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وبينت وزارة الصحة أنها سجلت 32 وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 2.998؛ وفقاً لـ"رويترز".

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