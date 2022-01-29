9 سعوديين بين الفائزين بجوائز "صنّاع الترفيه"JOY AWARDS بنسخته الثانية بالرياض

واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة من تقديم "هيئة الترفيه"

احتضنت العاصمة الرياض واحدةً من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة، وهي حفل "جوائز صنّاع الترفيه" بنسخته الثانية من تقديم الهيئة العامة للترفيه، تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في التنظيم "مجموعة MBC".

حضر الاحتفالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وحضور لافت لنخبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والمؤثّرين العرب، إلى جانب كوكبة من أهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وكبار المدعوّين والضيوف.

استُهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصوّرين والجهات الإعلامية العربية والعالمية، فيما حلّ كل من نجم هوليوود جون ترافولتا، ونجم بوليوود سلمان خان، ضيفَي شرفٍ على الحفل الذي بُثّت وقائعه مباشرةً على قناة MBC1 ومنصة "شاهد VIP" عبر باقة تخيّل.

بدأ الحفل بعرض فيلم "عالم من الخيال" الذي تضمّن إضاءة على أبرز إنجازات الهيئة العامة للترفيه خلال عام 2020 – 2021. وشهد الحفل، الذي قدّمه كل من ياسر القحطاني، ووفاء الكيلاني، الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز -نجوماً وأعمالاً- ضمن مختلف الفئات المشاركة.

وتخلّل الحفل إلى جانب توزيع الجوائز والتكريمات عروضاً فنيةً وغنائية مُبهرة قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي تباعاً، ابتداءً من محمد عبده وكاظم الساهر وهاني شاكر، وأصالة وماجد المهندس، ثم إليسا، تلاهم أحلام وسوسن البهيتي، ونانسي عجرم، وأخيراً أسامة الرحباني.

وفاز عن فئة الأعمال الدرامية يعقوب الفرحان، بجائزة الممثل المفضل عن دوره في "رشاش"، فيما فازت إلهام علي بجائزة الممثلة المفضّلة عن دورها في "اختطاف"، وفاز بجائزة الوجه الجديد المفضّل فايز بن جريس، عن دوره في "رشاش"، فيما ذهبت جائزة المسلسل المفضّل لمسلسل "كف ودفوف" وتسلّم الجائزة المنتج جمال سنان.

وفاز عن فئة الرياضة طارق حامدي بجائزة الرياضي المفضّل، وياسمين الدبّاغ بجائزة الرياضية المفضّلة.

وفي فئة السينما، فاز الممثل محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضّل عن دوره في فيلم "الإنس والنمس"، فيما فازت الممثلة كارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضّلة عن دورها في فيلم "العارف"، وذهبت جائزة الفيلم المفضّل لفيلم "وقفة رجالة" حيث تسلّم الجائزة المخرج أحمد الجندي.

وعن فئة المؤثّرين، فاز عبدالله السبع بجائزة المؤثّر المفضّل، وفازت لبنى الخميس بجائزة المؤثّرة المفضّلة.

وضمن فئة الموسيقى فازت زينة عماد بجائزة الصوت الجديد المفضّل، وفاز ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضّل، وأصالة بجائزة الفنانة المفضّلة، فيما ذهبت جائزة الأغنية المفضّلة لـ "سلامات"- نانسي عجرم.

وحصل النجم رامز جلال على جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة على الـ MBC والتي سلّمه إياها المستشار تركي آل الشيخ، عن برنامج "رامز عقله طار".

وعلى صعيد الجوائز التكريمية، كرّم المستشار تركي آل الشيخ كلاً من الفنان العالمي جون ترافولتا، ومنحه "جائزة الإنجاز مدى الحياة"، ونجم بوليوود الكبير سلمان خان، ومنحه "جائزة شخصية العام".

بموازاة ذلك حرص آل الشيخ، على منح سبع عشرة جائزة تكريمية لكوكبة من أعضاء "هيئة الترفيه" و"موسم الرياض" و"مجموعة MBC".

كما قدّم آل الشيخ "جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" لكل من المخرج شريف عرفة، والمطرب عبدالمجيد عبدالله، واحتفاءً بعطائهما الخالد، كرّم آل الشيخ النجميْن الكبيريْن الراحليْن سمير غانم ودلال عبد العزيز، فتسلم التكريم ابنتاهما دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.

وتميّزت جوائز "صنّاع الترفيه" في الرياض، بأنها من اختيار الجمهور الذي صوّت بنفسه للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين.