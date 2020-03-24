مسؤول صيني: خطر "كورونا" لا يزال قائمًا في البلاد

"فنغ" شدد على أنه لا يمكن تخفيف المكافحة

حذر مي فنغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم (الثلاثاء)، من أن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وشدد "فنغ" وهو المتحدث باسم اللجنة، على أنه لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة، وفقًا لـ"رويترز".

الصين لجنة الصحة الوطنية في الصين فيروس كورونا الجديد

1

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 10:28 PM

"فنغ" شدد على أنه لا يمكن تخفيف المكافحة

مسؤول صيني: خطر "كورونا" لا يزال قائمًا في البلاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,324

حذر مي فنغ المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم (الثلاثاء)، من أن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وشدد "فنغ" وهو المتحدث باسم اللجنة، على أنه لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة، وفقًا لـ"رويترز".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين لجنة الصحة الوطنية في الصين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020