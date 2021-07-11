تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، صدور تحديثات من الجهات الصحية لدخول المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، بالسماح لمن أكمل تلقّي جرعتين من لقاحات "ساينوفارم، ساينوفاك" باشتراط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة بالسعودية، والموضحة سابقًا، إضافة إلى فحص pcr خلال ٧٢ ساعة.

وذكرت المؤسسة أن شروط اعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تتحقق فيها المعايير التالية: أن تتضمن إكمال تلقي جرعات لقاح كورونا، وألا تقل المدة بين الحصول على الجرعة الأخيرة والقدوم إلى المملكة عن 14 يومًا، وأن تكون صادرة أو مصدقة من الجهة الصحية الرسمية في بلد القدوم.

وذكرت المؤسسة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي: لقاح فايزر-بايونتك، ولقاح أوكسفورد-أسترازينيكا، ولقاح موديرنا، ولقاح جانسين "جونسون آند جونسون".

