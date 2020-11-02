الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول يتابع "ديربي الرياض".. ويدون ملاحظاته

لإعداد معسكر الأخضر في 9 نوفمبر الجاري

شهدت قمة مباريات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "ديربي الرياض" بين النصر ونظيره الشباب وجود مساعدي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب تغريدة عبر موقع "تويتر" اليوم قال فيها :"مساعدو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "لورينت بونادي، ديفيد دوسي، فيليب سينس، سفيان خياري" يوجدون في ملعب الأمير فيصل بن فهد لمتابعة مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباريات دوري المحترفين لمراقبة اللاعبين عن كثب من أجل انتقاء العناصر الذين سيتم استدعاؤهم للمعسكر التحضيري الذي سيُقام الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

حيث تقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الجاري؛ يتخللها إقامة مباراتين وديتين، يستضيف فيها الأخضر نظيره منتخب جامايكا يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.