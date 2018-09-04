بعد قرار "آل الشيخ".. خبراء يضعون وصفة التخلص من الكلاب الضالة

منع الطعوم السامة والتعقيم والإدارة الجيدة للنفايات.. بداية حل الأزمة

وصف رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية بالقطيف الدكتور محمود بن عبدالواحد الخميس، توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بإيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحة الكلاب الضالة، وتشكيل فريق عمل لوضع الحلول العاجلة لذلك، بـ"القرار الحكيم والمهني بامتياز".

وبيّن "الخميس" لـ"سبق" أن من أسباب تواجد الكلاب في الأحياء السكنية: سوء التعامل، مع رفع المخلفات لسوق اللحوم وبقايا الأطعمة التي يتم رميها في حاوية القمامة؛ علماً بأن مخلفات المرتادين للشواطئ والمتنزهات تُعد أحد عناصر الجذب للكلاب؛ مبيناً أن الكلاب تبحث عن طعامها قرب البيوت وحاويات القمامة ومخلفات المسالخ غير النظامية؛ مسببةً قلقاً وخطراً وإزعاجاً للمواطنين.

وأكد "الخميس" أن تواجد الكلاب داخل الأحياء قد يساهم في نقل الأمراض من خلال هجومها؛ سواءً كان الهجوم بالعض أو بالخدوش أو خطر تبولها وتبرزها بالطرق؛ لذلك نحتاج إلى تنظيم وإجراءات يجب إخضاعها لبيوت الخبرة بوضع الأسس العلمية والطرق المثلى السليمة للحد من زيادة توسع هذه الظاهرة.

وقال: هناك كلاب قد تكون ضائعة، أو تائهة، أو بعضها تخلى عنها صاحبها، وكلاب مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (المكفوفين)، فيجب مراعاتها مستقبلاً، خصوصاً أن نفوق الكلاب بعد تناولها للطعوم المسمومة قد يحدث في أماكن يصعب تحديدها.

وطالَبَ بتكوين فريق عمل من الجهات المعنية يقوم بوضع خطة استراتيجية تتمثل في: تحديد أسباب المشكلة، وتحديد أماكن تواجدها، والحصر التقريبي للأعداد المطلوب مكافحتها، كذلك نصب وتجهيز أقفاص جمع الكلاب؛ بحيث يتم تجميع الكلاب وبعد ذلك يتم التعرف عليها؛ هل هي ضالة أم ضائعة قد تعود لملكية أفراد خاصة.

وطالب "الخميس" بتطبيق نظام أو برنامج TNR: Trap- neuter- return وهو برنامج يقوم بجمع الكلاب الضالة عن طريق المختصين، ثم إجراء عمليات الإخصاء للذكور أو التعقيم للإناث، وفي النهاية يتم إعادة إطلاقهم في أماكن مناسبة، وبعد حجرها يمكن أيضاً الاستفادة منها بوضعها في محميات أو الاستفادة منها أيضاً في الأغراض العلمية البحثية بعد الترخيص من الجهة المختصة وفقاً لنظام الرفق بالحيوان.

من جانبه أكد عضو الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الباحث الدكتور علي أحمد الحاجي، أن قرار الوزير هو قرار تاريخي يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتنظيمات الدولية؛ ومنها المعايير الدولية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE التي تعد المملكة عضواً مهماً بها، والخاصة بالحد وتنظيم انتشار الكلاب، والتي منها ما وجّه به الوزير، والتي تعتبر نظرة علمية دولية؛ حيث إنها تتماشى مع رؤية 2030، وتتماشى مع الإصحاح البيئي الذي تنتهجه وزارة البلديات للمحافظة على التوازن البيئي بالمملكة.

وذكر "الحاجي" أن مشكلة الكلاب يجب حلها بالطرق العلمية وعن طريق بيوت خبرة؛ وذلك من خلال تشكيل معاهدة للرفق بتلك الحيوانات تكون مع مؤسسات وهيئات حكومية.

وشدد الباحث "الحاجي" على أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين تلك الجهات وبيوت مثل كليات الطب البيطري بجامعة القصيم، وجامعة الملك فيصل بالأحساء، بالإضافة إلى الجمعية الطبية البيطرية السعودية في إصدار وثيقة للتخلص الإنساني والحد من تكاثر تلك الحيوانات، تحتوي على بنود رئيسية، وإطلاقها كمبادرة وطنية تحمل اسم "مبادرة رفق"؛ ومنها ما ذكرته بعض جمعيات الرفق بالحيوان في الوطن العربي وهي: فهم تأثيرات الحيوانات الضالة داخل المجتمع، وفهم الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها التحكم والسيطرة بالحيوانات الضالة أو السائبة، وتطوير وتنفيذ برامج إنسانية لمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة باستخدام أساليب التعقيم؛ بما في ذلك تصميم دليل واضح يشمل المعاير العالمية في الجراحة لتطبيق مفاهيم الرفق بالحيوان أثناء العمل للفِرَق البيطرية، وتطوير وتنفيذ أنشطة إرشادية للمجتمع في الرفق بالحيوان واستكمال البرامج المرتبطة بالتعقيم ودورها المهم، وكشف وإصلاح الأخطاء في الإدارة الجيدة للنفايات، وتشكيل لجان دائمة من الجهات المعنية.

وأضاف "الحاجي" أن هذه الوثيقة تحتاج إلى فريق عمل من الموارد البشرية من الأطباء البيطريين في وزارة البلديات ووزارة البيئة؛ لوجود كوادر من الأطباء البيطريين السعوديين بها بأعداد تفي بالغرض؛ للعمل على تلك الوثيقة (المبادرة)، مع الحرص على تدريبهم على تنفيذ العمليات الجراحية، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتطوعين المهتمين بالرفق بالحيوان من الجمعية أو الموظفين المدربين لعملية السيطرة والتحكم في الكلاب والقطط بأمان، بالإضافة إلى خبراتهم في رعاية تلك الحيوانات، كما تحتاج تلك الكوادر إلى أدوات ومستلزمات لعملية السيطرة؛ منها الأقفاص ومعدات الصيد وسيارات مخصصة لنقل تلك الحيوانات بها وسائل الراحة الممكنة؛ ومن أهمها المساحة الكافية للحيوان والتكييف.

وأبدى الدكتور "الحاجي" أن المبادرة لا يمكن أن تشمل فقط إيقاف إطعام السموم للكلاب؛ وإنما يجب أن يشمل هذا الإصحاح البيئي كذلك القرود والقطط؛ حيث أكدت دراسة قامت بها الهيئة العامة للحياة الفطرية قبل عامين، أن أعداد القرود تتراوح في المملكة ما بين 250 إلى 350 ألف قرد، وقدرت فيها أن نسبة المجموعات المرتادة للمزارع بشكل كثيف 17%، ونسبة المجموعات المرتادة بشكل أقل كثافة 14%؛ بينما تشكل المجموعات المستأنسة على الطرق العامة ومراعي النفايات ما نسبته 4%.

وأشاد بالإصدار الذي قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصداره من خلال إدارة الصحة العامة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية تحت عنوان "الحيوانات السائبة وعلاقتها بنقل الأمراض" لافتاً إلى أنه يمكن أن يكون نقطة البداية للمشروع والذي ذكرت فيه القطط والكلاب والقرود، كما أن أهم نقطة ذكرها الإصدار، كانت أن العلاج لتلك المشكلة هو تحديد النسل للحيوانات السائبة عن طريق التعقيم للتحكم في أعدادها.

وانتقد كل من "الخميس والحاجي" خلال دراسة سابقة نشرتها "سبق"، عملية التخلص من الحيوانات الضالة ومنها الكلاب بالتسميم؛ مبدين استعدادهما للمساهمة وزملائهما البيطريين في المشروع الذي أطلقته وزارة البلديات؛ لافتين إلى أنه يجب العمل على وثيقة (مبادرة) بين الجهات الحكومية والمجتمعية والأفراد المهتمين بالرفق بالحيوان؛ للعمل على إنشاء برنامج وطني للتحكم والسيطرة بالحيوانات الضالة أو السائبة، يتماشى مع قانون دول مجلس التعاون الخليجي للرفق بالحيوان المقر بمرسوم ملكي كريم، بالإضافة إلى ما نص عليه الدين الإسلامي الحنيف بالرفق بها، والذي يبين مكانة المملكة العربية السعودية في مجال الرفق بالحيوان.