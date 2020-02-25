"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء

وجّه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها:رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.الرياض وزارة التعليم تعليم الرياض تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار
نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها
وجّه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها:رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.