"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء

نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها

وجّه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها:رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.