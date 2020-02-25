"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء

نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها

وجّه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها:رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.

الرياض وزارة التعليم تعليم الرياض تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار

453

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:14 PM

نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها

"تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء

محمد البقمي

الرياض

6 23,220

وجّه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها:رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرياض وزارة التعليم تعليم الرياض تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020