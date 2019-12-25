مصرع أكثر من 28 شخصاً إثر سقوط حافلة بجزيرة سومطرة الإندونيسية

سقطت في وادٍ عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.



وفي التفاصيل، أوضح قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا أن الحادثة وقعت قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية، مرجحة أن عطل في كوابح الحافلة أدى إلى الحادثة.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع.