لم يكمل 24 ساعة عن إعلان صفقة "العويس" .. الهلال يقتنص لاعب النصر "العبيد "

لم يكمل نادي الهلال 24 ساعة من توقيعه مع الحارس محمد العويس، حتى أعلن اليوم الأحد، التوقيع مع القادم من نادي النصر اللاعب عبد الرحمن العبيد، في صفقة انتقال حر، حتى 2025 .
لم تتوقف فترة " الميركاتو الشتوي" بالنسبة للهلال بعد، حيث يسعى رئيس النادي "الذهبي" فهد بن نافل، إلى ترميم صفوف الفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وبقية منافسات الموسم الرياضي المحلي .
في صفقة انتقال حر حتى 2025
لم يكمل نادي الهلال 24 ساعة من توقيعه مع الحارس محمد العويس، حتى أعلن اليوم الأحد، التوقيع مع القادم من نادي النصر اللاعب عبد الرحمن العبيد، في صفقة انتقال حر، حتى 2025 .
لم تتوقف فترة " الميركاتو الشتوي" بالنسبة للهلال بعد، حيث يسعى رئيس النادي "الذهبي" فهد بن نافل، إلى ترميم صفوف الفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وبقية منافسات الموسم الرياضي المحلي .