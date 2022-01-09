لم يكمل 24 ساعة عن إعلان صفقة "العويس" .. الهلال يقتنص لاعب النصر "العبيد "

في صفقة انتقال حر حتى 2025

لم يكمل نادي الهلال 24 ساعة من توقيعه مع الحارس محمد العويس، حتى أعلن اليوم الأحد، التوقيع مع القادم من نادي النصر اللاعب عبد الرحمن العبيد، في صفقة انتقال حر، حتى 2025 .

لم تتوقف فترة " الميركاتو الشتوي" بالنسبة للهلال بعد، حيث يسعى رئيس النادي "الذهبي" فهد بن نافل، إلى ترميم صفوف الفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وبقية منافسات الموسم الرياضي المحلي .