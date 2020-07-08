جلوي بن عبدالعزيز يبارك استئناف تدريبات فريقَي نجران والأخدود

وعدوا برفع اسم المنطقة رياضيًّا وتلبية تطلُّعات الجماهير

نوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلى حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ضمان سلامة وأمان المواطن والمقيم، والتي تجسّدت في الأوامر الحكيمة التي كان لها الفضل بعد الله في التخفيف من حدّة جائحة كورونا، ورعاية كل الفئات والمجالات، بما فيها الحقل الرياضي.

جاء ذلك في لقاء أمير نجران، اليوم، فريقَي ناديَي نجران والأخدود لكرة القدم، بمناسبة استئناف التدريبات، عقب الموافقة الكريمة برفع بعض الإجراءات المتعلقة بالنشاط الرياضي، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن علي آل شيبان.



وحثّ الأمير جلوي على مواصلة العطاء بكل حماس، وبذل قصارى الجهود بكل الطاقات والإمكانات، من أجل تحقيق تطلعات الجماهير وأهالي المنطقة، في الصعود إلى الدوريات الأعلى، وتمثيل المنطقة رياضيًّا واجتماعيًّا، إضافة إلى تخريج مواهب تمثّل مؤسسات المنطقة الرياضية في منتخبات المملكة، في كرة القدم والرياضات الأخرى، معربًا عن شكره لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ما تحظى به أندية المنطقة من متابعة واهتمام.



وقدّم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة، إيجازًا عن واقع أندية المنطقة، خصوصًا في منافسات كرة القدم، وأبرز التحديات التي تواجهها، منوهًا إلى ما تُحاط به من توجيه وعناية من أمير المنطقة.



وأكد خلال اللقاء، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل، وبمشاركة الطاقم الفني واللاعبين، عزمهم على المواصلة والظفر بما تبقى من مباريات في هذا الموسم، وتقديم كل ما بوسعهم في سبيل رفع اسم المنطقة رياضيًّا، وتلبية تطلعات الجماهير.