خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وأكد -حفظه الله- أن ‏يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

واختتم التغريدة ‏سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 05:22 PM

خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وأكد -حفظه الله- أن ‏يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

واختتم التغريدة ‏سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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