خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".
وأكد -حفظه الله- أن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
واختتم التغريدة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".
وأكد -حفظه الله- أن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
واختتم التغريدة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.