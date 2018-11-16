الحكومة اليمنية: نثق بمعاقبة السعودية لقتلة "خاشقجي"

دعت إلى إنهاء كل محاولات النيل من أمن المملكة واستقرارها

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ وعدّته تأكيداً على نهج المملكة وقيادتها الحكيمة في إرساء مبادئ العدل وتحقيق استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أياً كانوا، وحفظ حقوق الضحايا.

وأكّدت الحكومة اليمنية، في بيان صحفي، أن الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمحاسبة المتهمين، في جريمة مقتل خاشقجي؛ يجب ان تنهي كل محاولات التسييس أو حرف القضية عن مسارها، في محاولة للنيل من أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، ودورها المؤثر والمحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي، بل تتعدّى ذلك باستغلالها لشق الصف الإسلامي.

وجدّدت دعم اليمن، قيادةً وحكومةً وشعباً، للمملكة العربية السعودية ورفضهم الكامل الاستغلال السياسي البائس للجريمة، واستنكارهم الشديد للحملات المغرضة ضدّ المملكة.

وعبّرت الحكومة اليمنية عن الثقة الكاملة بنزاهة وشفافية الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمعاقبة المتورّطين في جريمة مقتل خاشقجي.