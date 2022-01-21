"الحصيني" يتوقع أن تكون ذروة الموجة الباردة فجر السبت بعدة مناطق

قال لا توجد حالة ممطرة معتبرة لمدة 5 أيام قادمة إلا أن يشاء الله

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني أن تكون ذروة الموجة الباردة فجر غدٍ السبت على عدة مناطق- إلا أن يصرفها الله-.



وتفصيلاً، أشار "الحصيني" إلى أنه حسب مصادر الطقس ستكون الموجة على عموم مناطق الرياض، والقصيم، وشمال وغرب المنطقة الشرقية، وشرق الغربية، مع بقاء الموجة الباردة على الشمالية مع فرصة تشكل الصقيع عليها.

وأوضح "الحصيني" أنه لا توجد حالة ممطرة معتبرة مدة خمسة أيام قادمة إلا أن يشاء الله.