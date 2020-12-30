تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر حتى الـ 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بالمدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد؛ تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.