"هدف": 49 ألف باحث وباحثة عن عمل توظفوا في القطاع الخاص

منذ بداية العام الجاري 2019م حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توظيف 48.822 باحثًا وباحثة عن عمل منذ بداية العام الجاري (2019م) حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ10.933 شابًّا وشابة تَوَظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ8778 سعوديًّا وسعودية، ثم منطقة الرياض بـ7957 باحثًا وباحثة عن عمل توظفوا من خلال الفرع، جاء في عقبها فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 شابًّا وشابة، ثم منطقة جازان بـ3392 شابًّا شابة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 شابًّا وشابة؛ بينما أسهَمَ الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 سعوديًّا وسعودية؛ في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطنين ومواطنات، وفرع منطقة القصيم بـ1765 سعوديًّا وسعودية، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ1195 شابًّا وشابة؛ فيما تَوَظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 سعوديًّا وسعودية، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 شابًّا وشابة، والحدود الشمالية 803 مواطنين ومواطنات.

ويقدم "هدف" برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.