"صلاح العدواني" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله، صلاح بن أحمد بن عبيدالله العدواني؛ حيث تمت الصلاة عليه يوم أمس في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة، ويستقبل ذووه العزاء في مكة المكرمة بحي الشرائع.



غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، والعزاء لأبنائه "عابد وعبيدالله وشاكر ومحمد" وكافة أسرته، والعزاء موصول لأقارب الفقيد العمدة خالد العدواني وإخوانه.



إنَّا لله وإنا إليه راجعون.