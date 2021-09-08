الأمن السيبراني تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة ضوابط الأنظمة التشغيلية

تستهدف تمكين الجهات ذات العلاقة من تحديد وتحقيق متطلبات الحماية

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني، كذلك الجهات المالكة أو المشغلة أو المستضيفة للأنظمة التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي والجهات المصنعة للأنظمة التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية "OTCC-1:2021"؛ حيث تشمل الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي بجميع الأجهزة، والأنظمة والشبكات المستخدمة لتشغيل أو أتمتة العمليات الصناعية.

وتهدف هذه الضوابط إلى التقليل من المخاطر السيبرانية على الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي، وكذلك رفع مستوى الأمن السيبراني لتلك الأنظمة حسب حساسيتها.

كما تستهدف تمكين الجهات ذات العلاقة من تحديد وتحقيق متطلبات حماية الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي التي تتدرج في الوثيقة حسب حساسية المرافق الصناعية، كما أن هذه الوثيقة تعد امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني "ECC-1:2018" ومكملة لها.

وحثت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط التالي: https://nca.gov.sa/pages/consultations.html ، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد 19/ 2/ 1443هـ.