ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع ولي عهد أبوظبي

استعرضا أوجه العلاقات الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وسمو ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، جلسة مباحثات رسمية، رحَّب سمو ولي عهد أبوظبي في بدايتها بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما عبَّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



ونقل سمو ولي العهد خلال الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما بادله سموه تحيات سمو رئيس دولة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين.



وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة في مختلف المجالات.



كما جرى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



وفي ختام الجلسة، ونيابة عن سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدَّم سمو ولي عهد أبوظبي لصاحب السمو الملكي ولي العهد وسام زايد من الدرجة الأولى، الذي يُمنح لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول؛ وذلك تقديرًا وتعبيرًا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة، وما يجمع البلدَيْن من روابط تاريخية وطيدة.



حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.



فيما حضرها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بوزارة شؤون الرئاسة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى السعودية، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد عويس، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد بن جابر، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد أحمد البواردي، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العالي جميلة بنت سالم المهيري، ووزيرة تنمية المجتمع حصة عيسى بوحميد، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري.