"التحول الواعد" يجمع كليات المجتمع بجامعات المملكة في طيبة.. وهذه أهم التوصيات

"تدريب منتهٍ بالتمليك .. ورخصة مهنية" .. و"شقراء" تشارك بكليتي مجتمع

عقدت اجتماعات "ملتقى التحول الواعد" لكليات المجتمع بالجامعات السعودية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بمشاركة نخبة من المتخصصين على مستوى جامعات المملكة.

وكان أهم توصيات الملتقى التوصية بتشكيل فريق عمل من كليات المجتمع في المملكة؛ لعمل دراسة مسحية لإعداد خريطة تطوير البرامج الأكاديمية التي تناسب مناطق المملكة المختلفة، وتقابل احتياجات سوق العمل في كل منطقة.

ومن ضمن التوصيات تطوير إستراتيجية التعليم في كليات المجتمع، وذلك بتحويل أساليب التدريس التقليدي إلى أساليب وإستراتيجيات تعليم حديثة للارتقاء بالجانبين العلمي والمهاري للطلاب، كذلك أوصى الملتقى بتطوير آلية القبول في كليات المجتمع، وتنمية الموارد الذاتية في كليات المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بذلك، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وتحديث الخطط الإستراتيجية لكليات المجتمع لتعكس مفهوم الكليات التطبيقية.

كما أوصى الملتقى بوضع آليات جذب للطلاب للدراسة في كليات المجتمع، بحيث تقدم برامج أكاديمية تنتهي بالتوظيف عبر شراكات مجتمعية فاعلة، وإعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، ومنحهم الرخصة المهنية المعتمدة من المؤسسات المعتمدة المحلية والدولية في مجال التخصص.

يُذكر أن جامعة شقراء شاركت في الملتقى بكليتين كلية المجتمع في حريملاء ومثلها عميدها الدكتور سعود الرويلي وكلية المجتمع بشقراء ومثلها عميدها الدكتور صالح الخضيري.