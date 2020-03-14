الكويت تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا

"الصحة": يرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت لـ 7 حالات

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى سبع حالات.

وأكّد في تصريح له، اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحاً أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهما من المستشفى.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:45 AM

"الصحة": يرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت لـ 7 حالات

الكويت تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى سبع حالات.

وأكّد في تصريح له، اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحاً أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهما من المستشفى.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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