باحثان سعوديان يفوزان بجائزتي الابتكار والبحث العلمي العربية

ينتسبان لمدينة العلوم والتقنية.. نظير ما قدماه من أبحاث وابتكارات

حصل باحثان سعوديان بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على جائزتي الابتكار والبحث العلمي, من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي لعام 2019م، نظير ما قدماه من أبحاث وابتكارات في هذين المجالين.



وفاز الباحث في معهد بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله عسيري، بجائزة الابتكار نظير اختراعه جهازًا ضوضائيًا رقميًا عالي التردد، يهدف لإنتاج إشارات ضوضائية رقمية "شاوا" باستخدام خطوط كعب الإرسال الرقمية، التي تمتاز بالدقة والسرية والتردد العالي، وعدم تأثرها بالحرارة، بالإضافة إلى انخفاض تكفلتها الاقتصادية وسهولة تطبيقها.

كما فاز بجائزة الباحثين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي المهندس علاء بن عبدالله بادخن، عن بحثه الخاص ببناء شبكة حوسبية طرفية لإنترنت الأشياء، تهدف إلى تمكين نقاط شبكية ذكية تستخدم تقنية الحوسبة الطرفية أو ما يعرف بتقنية الحوسبة الضبابية، ليتم تطبيقها في مجال معدات إنترنت الأشياء القابلة للتأقلم باستخدام التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي على مستوى النقاط.

ويهدف هذا المشروع إلى توحيد البنيان الشبكي لمعدات إنترنت الأشياء وتمكين هذه المعدات لمشاركة البيانات ومعالجتها تلقائياً بين النقاط الذكية.



وترمي الجائزة إلى نشر ثقافة البحث العلمي بين شرائح المجتمع العربي، والاهتمام بالموهوبين والمبدعين وتشجيعهم على العطاء، ومساعدة الباحثين في استثمار نتائج أبحاثهم وابتكاراتهم وتحويلها المنتجات، بالإضافة إلى التعريف بالباحثين المتميزين بين العاملين بمؤسسات البحث العلمي العربية.



يذكر أن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يعد منظمة تعنى بتنسيق العمل العربي المشترك في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية، ويعمل على توثيق عُرى التعاون بينها، وتوفير الفرص لعقد اللقاءات العلمية وتنظيم تبادل نتائج البحوث والمعلومات العلمية.



ويضم الاتحاد في عضويته الهيئات والمؤسسات التي تُعنى بالبحث العلمي في الأقطار العربية.