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قال: لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم

مختص عقاقير: أوراق الزعتر وعرق السوس مفيدة للجهاز التنفسي

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية جابر القحطاني، أن من فوائد أوراق الزعتر البري الصحية، أنها تعدّ مطهراً فعالاً للجهاز التنفسي بأكمله.

كما أشار إلى أن نبات عرق السوس يعتبر من أفضل الأعشاب لإخراج البلغم، ويعدّ ملطفاً جداً للسعال المستمر، ولكنه لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم.