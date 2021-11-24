"الصلاحي": المركز الإعلامي بالليث فضاء لتقديم المحافظة في صورتها الجاذبة

ينطلق من رؤية تُسهم في تعزيز القيم الوطنية وتحقق تطلعات أهالي وأمير المنطقة

قدّم المشرف على المركز الإعلامي بمحافظة الليث زاهر بن عيسى الصلاحي عرضاً مرئياً بيّن من خلاله الرؤية والرسالة والأهداف؛ وشعار وهوية المركز الإعلامي الذي ينطلق من رؤية وطنية تُسهم في تعزيز القيم الوطنية وتحقق تطلعات وآمال أهالي وأمير منطقة مكة ونائبه اللذين يحرصان على أن يقوم الإعلام بدوره الكامل في دعم عجلة التنمية في المنطقة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة -حفظها الله - وإيجاد فضاء من التواصل بين المركز ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم الليث في صورتها الجاذبة.

جاء ذلك خلال تدشين محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي؛ المركز الإعلامي للمحافظة بحضور مديري الإدارات الحكومية في مقرّ المحافظة أمس، كما أطلق الحساب الرسمي للمركز على صفحة تويتر معلناً انطلاقته وتفعيل أعماله.