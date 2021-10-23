ضحايا كورونا في 24 ساعة.. الهند تسجل 666 وفاة و86 حالة بألمانيا

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 16326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 مليونًا و159 ألفًا و562 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 453 ألفًا و708 وفيات.

ألمانيا

أفادت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى أربعة ملايين و452425 بعد تسجيل 15145 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 95077 بعد تسجيل 86 وفاة جديدة.