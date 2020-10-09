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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي العيص ووادي الفرع

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.