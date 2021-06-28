"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

طقس شديد الحرارة على الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ هابطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.

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28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 08:16 AM

طقس شديد الحرارة على الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ هابطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.

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