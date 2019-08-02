مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب

مخزّنة في بيئة غير صالحة وبطرق عشوائية

أسفرت حملة نفّذتها أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عن ضبط مستودع عشوائي مخالف يحتوي على عبوات مياه الشرب مخزّنة بكميات كبيرة.

وتبيّن أن المستودع يستغل من قِبل القائمين عليه لتخزين العبوات في بيئة غير صحية وغير آمنة، بطرق عشوائية مخالفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

واتخذت الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة البلدية.