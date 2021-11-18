"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 51 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549377 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538463 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8821 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 43 حالة.