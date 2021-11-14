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ضمن اتفاقية وقعتها الهيئة مع "كروز السعودية" و"جلوب"

"موانئ" تنشئ صالات وأرصفة استقبال للسفن السياحية بالدمام وينبع

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أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، اتفاقية مع شركة "كروز السعودية" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الخدمات البحرية العالمية "جلوب" لإنشاء وتطوير صالات الركاب للسفن السياحية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وينبع التجاري.



وجرى توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والعضو المنتدب لشركة كروز السعودية المهندس فواز فاروقي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوب" معد عبد الجواد.



وبموجب الاتفاقية سيتم العمل على إنشاء صالة ركاب وتجهيزها، بالإضافة إلى تطوير رصيفين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف إطلاق الرحلات السياحية بمدينة الدمام لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية، كما اشتملت الاتفاقية على تطوير رصيفين بميناء ينبع التجاري لاستقبال السفن السياحية، وتقدر التكلفة الإجمالية بنحو 27 مليون ريال.



وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة العامة للموانئ للإسهام نحو تمكين ودعم نمو القطاع السياحي في المملكة من خلال تعزيز وتطوير الرحلات السياحية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي للمملكة، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.



وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري أن هذه الاتفاقية ستسهم في جعل المملكة رائدة في صناعة الرحلات البحرية، وتدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر تطوير محطات الركاب في الموانئ لاستقبال الرحلات البحرية الدولية والكروز، وتطوير البنية التحتية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



يذكر أن "موانئ" و"كروز السعودية" أعلنتا مؤخراً عن افتتاح أول محطة لسفن الكروز في ميناء جدة الإسلامي تزامناً مع انطلاق أول رحلة سياحية بحرية لسفينة عملاقة من السعودية نحو وجهات محلية وإقليمية؛ حيث انطلقت رحلات السفينة العملاقة "بيليسيما" من ميناء جدة الإسلامي ابتداءً من 30 يوليو 2021م، واستمراراً إلى 31 مارس 2022م، كما أعلنت "كروز السعودية" مبادرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركة MSC في جميع مجالات صناعة الرحلات السياحية البحرية.