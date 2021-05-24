مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10318.51 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال لأكثر من 380 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 25.35 نقطة ليقفل عند مستوى 10318.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، وتهامة، وشمس، والباحة، والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وشاكر، والعبداللطيف، والبابطين، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.77% و 8.17%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والإنماء، وشاكر، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والإنماء، وشاكر، والراجحي، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 257.50 نقطة ليقفل عند مستوى 24299.73 نقطة، وبتداولات بلغت 78 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 545 ألف سهم تقاسمتها 2343 صفقة.