شاهد.. في ظاهرة ممتعة ودقيقة.. "مرصد أبوظبي" يرصد احتجاب المريخ خلف القمر

بثّت مباشرة على قناة "الفلك" وسط متابعة عربية وعالمية واسعة

احتجب كوكب المريخ خلف القمر، في حدثٍ شوهد من مناطق محدودة في العالم في ظاهرة فلكية ممتعة ودقيقة.



وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": إن مرصد الختم الفلكي بأبو ظبي تمكّن من مواكبة الحدث وتصوير اقتراب المريخ رويدًا رويدًا من القمر وتعيين لحظة بدء اختفائه التي كانت الساعة الثالثة عصرًا و17 دقيقة و14 ثانية بتوقيت الإمارات، ليعود ويظهر المريخ من خلف القمر بعد انتهاء الاحتجاب في الساعة الرابعة عصرًا و51 دقيقة و27 ثانية.



وقد تم بث هذه الظاهرة بشكلٍ مباشر على قناة مركز الفلك الدولي ليتمكّن جميع المهتمين من مواكبة الحدث، خاصةً وأنه تم خلال النهار بالنسبة لمعظم العالم والمنطقة العربية، وفي هذا إظهار مدى دقة الحسابات الفلكية.



وأوضح "عودة" أن هذا المرصد يعمل بالرصد بشكلٍ آلي بعد أن تم تجهيزه وبرمجته طوال الأشهر السابقة. وهو من المراصد المميزة عربيًّا من حيث جاهزية التقنية في التحكم بالرصد عن بعد بأتمتة كاملة.



يشار إلى أن المرصد مزود بخمس كاميرات موزعة في زواياه الداخلية لتصوير كل ما يتم وإعادة ضبطه في حالات الطوارئ.



ويمكن مشاهدة البث الخاص باختفاء المريخ على هذا الرابط: https://youtu.be/QlveOEuhdMc



كما يمكن مشاهدة البث الخاص بعودة ظهور المريخ على هذا الرابط: https://youtu.be/qGiidLi261g