مع الطقس البارد.. كم ثانيةً تحتاج من تشغيل السيارة حتى تحريكها؟

قوانين بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة

خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة، يتساءل السائقون عن مدى صحة فكرة "تسخين السيارة" قبل تحريكها، وما إذا كان ذلك يؤذي محركها أو يفيده.

ووفق ما ذكره موقع "سي لايف"؛ فإن الفكرة التقليدية عند السائقين تقضي بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها، حين يكون الجو باردًا؛ إلا أن الخبراء يرفضون هذه "الأسطورة"، ويشددون على أن الأمر "مضيعة للوقت فقط".

ويقول المتخصصون: إن "تدفئة المحرك" خرافة شائعة، كما أن هذه الخطوة غير مفيدة بالمرة.

وفي قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة الأمريكية، أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعًا لتدفئة سيارتك.

ووفق "سكاي نيوز"، "تنصح معظم الشركات المصنّعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالى 30 ثانية من تشغيل المحرك؛ مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات".

وبحسب إرشادات من موقع "رود آند تراك"؛ فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل؛ وبالتالي يفضل التحرك دون الانتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة تزيد على 3 دقائق؛ فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.