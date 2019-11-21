جازان.. العثور على جثة طفل متوفى بجوار إحدى المدارس بأبو عريش

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان باشرت اليوم التحقيق في حادثة العثور على طفل متوفى.
وأكدت مصادر أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا عثر عليه ملقى بالقرب من إحدى المدارس بالمحافظة، حيث تم التحفظ عليه في ثلاثة الموتى حتى إكمال التحقيقات.
ابو عريش الجهات الأمنية
تم التحفظ عليه في ثلاجة الموتى حتى إكمال التحقيقات
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان باشرت اليوم التحقيق في حادثة العثور على طفل متوفى.
وأكدت مصادر أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا عثر عليه ملقى بالقرب من إحدى المدارس بالمحافظة، حيث تم التحفظ عليه في ثلاثة الموتى حتى إكمال التحقيقات.